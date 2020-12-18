Москва, , 15:12 — REGNUM Российские банки видят, что доходы населения снижаются и перспектив их роста пока не просматривается, и поэтому проводят аккуратную политику и стараются снизить количество выдаваемых потребительских кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM18 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ банки с января по ноябрь выдали на 26,2% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2019 года.

«Люди, может быть, и хотели бы брать больше кредитов, но банки не готовы кредитовать ни бизнес, находящийся в не очень хорошей финансовой ситуации, ни рядовых граждан, — сказала Солянникова. — Потому что очень высок риск невозврата кредитов. А банкам не нужно ухудшение кредитного портфеля. Банки очень осторожны. Более того, мы все знаем, что возврат долгов физических лиц — это достаточно сложный процесс. И банки, понимая, что доходы населения снижаются и потребительский спрос сужается, а перспектив роста доходов не просматривается, проводят очень аккуратную политику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если российские банки будут, как и раньше, отдавать предпочтение при выдаче кредита импортному производителю (потребительскому кредитованию), а не российскому бизнесу, то и роста экономики ожидать не придётся.

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