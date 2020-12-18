Москва, , 15:10 — REGNUM Хотя тот дефицит ликвидности, с которым столкнулись российские банки, не выглядит пугающе, власти РФ должны контролировать его и быть готовыми к повышению ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что, по данным ЦБ РФ, дефицит ликвидности российских банков составил больше 72 млрд рублей.

«Дефицит ликвидности в данном случае носит, скорее всего, ситуативный характер, — сказал Ковригин. — Этот показатель очень динамичен и зависит от многих факторов: объёма активных и пассивных операций банков, качества активов и пассивов. В последние месяцы уровень пассивных операций закономерно снизился — проценты по вкладам уменьшились, наблюдался отток вкладов населения. Отсюда краткосрочный дефицит ликвидности. Не думаю, что нынешний объем дефицита ликвидности выглядит как-то пугающе. Но контролировать государству его надо. При резком увеличении дефицита ликвидности государству нужно подумать о возможном повышении ключевой ставки».

При этом Ковригин уточнил, что прогноз по динамике банковской ликвидности на 2021 год дать трудно.

«Многие эксперты говорят о завершении периода политики «дешевых денег», проводимого Центральным банком. Если это так и ключевая ставка в дальнейшем снижаться не будет, то дефицит ликвидности сократится или даже уйдет в прошлое», — полагает экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, российские банки столкнулись с дефицитом ликвидности впервые за три года.