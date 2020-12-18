Омск, , 15:08 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил в Росавиации модернизацию инфраструктуры аэропорта «Омск-Центральный». Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в областном правительстве.

Через два года в Омске будет проводиться Молодёжный чемпионат мира по хоккею. В связи с этим требуется обновление действующего терминала омского аэропорта и увеличение мест стоянок на перроне аэродрома, объясняют омские власти.

С Бурковым этот вопрос обсудил первый замминистра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Омский губернатор обратился к главе Росавиации за содействием в вопросе оказания федеральной поддержки.

По словам Нерадько, необходимо проработать логистическую карту, которая позволит точнее определить потребности региона по провозным ёмкостям аэропорта и в дальнейшем оценить фактические объёмы, необходимые для модернизации воздушной гавани. Для обновления терминальной части аэропорта он рекомендовал рассмотреть возможность строительства легковозводимых конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 1,94 млрд рублей на модернизацию аэропортов в отдельных российских регионах.

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