Пенза, , 15:14 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 декабря на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию доложил зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину о жилищном строительстве и ликвидации ветхого жилья.

По итогам 2020 года в Пензенской области введут в эксплуатацию порядка 840 кв. метров жилья. Регион полностью выполнит откорректированные показатели федерального проекта «Жилье» по объему жилищного строительства. По итогам 10 месяцев в области на 37% возросло количество выданных ипотечных кредитов. По итогам года ожидается выдача более 14 тыс. на общую сумму до 25 млрд рублей. По региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019—2025 годах» планируется расселить 142 многоквартирных дома площадью более 66 кв. метров на территории 14 муниципальных образований. Улучшить жилищные условия смогут более 4,3 тыс. человек.

Также в области ведется восстановление прав жителей, участвующих в долевом строительстве. Работу проводят по 14 объектам, признанным проблемными. Введено в эксплуатацию пять домов, их них три достроены с помощью предоставления подрядчику земельных участков в рамках инвестиционного проекта. Еще два — за счет возмещения фактических затрат, понесенных из бюджета области, общая сумма которых составила более 1,2 млрд рублей.

По трем объектам строительства принято решение о выплате компенсаций. Посредством софинансирования фонда завершается строительство еще трех домов. Иван Белозерцев обратился к Марату Хуснуллину с просьбой посодействовать в решении проблемы по восстановлению прав участников долевого строительства по двум объектам, так как по ним требуется участие фонда, куда были отправлены документы, но решение до настоящего времени не принято.

ИА REGNUM в ноябре сообщало, Пензенская область по темпам ввода жилых домов занимает в Поволжье 7-е место. За девять месяцев текущего года введено 599,7 тыс. кв. метров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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