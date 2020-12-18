Токио, , 15:07 — REGNUM Компания Toyota приняла решение относительно стоимости внедорожников Land Cruiser Prado, которые были выпущены в 2020 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, клиенты японской компании, которые планирует приобрести Land Cruiser Prado 2020 года в 2021 году, смогут купить внедорожник по декабрьским ценам.

Воспользоваться предложением компании смогут лишь те, кто забронирует автомобиль на сайте компании и подпишет предварительный договор. При этом зарезервировать автомобиль по замороженным ценам можно будет с 16 по 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что в России подорожали семь моделей японской компании Toyota. Так, обновленная версия Land Cruiser Prado стала дороже на 104 — 146 тыс. рублей.

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