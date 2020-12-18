Пекин, , 14:55 — REGNUM Власти Китая продлили ещё на четыре недели запрет авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейс Москва — Шанхай из-за новых выявленных у пассажиров случаев COVID-19. Об этом 18 декабря сообщили в Управлении гражданской авиации КНР.

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«Управление гражданской авиации КНР вновь опубликовало указ о приостановке рейса SU208 авиакомпании «Аэрофлот», приостановка этого рейса в общей сложности составит восемь недель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсе SU208, выполненном 11 декабря, выявили 14 пассажиров с COVID-19. Ранее сообщалось о выявлении 4 декабря 11 пассажиров с коронавирусом. После этого маршрут Москва — Шанхай был «заморожен» на четыре недели, начиная с 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Аэрофлот» будет выделять специальные места на борту самолёта для пассажиров, отказывающихся использовать маску во время полёта.

Это общемировая практика и вынужденная мера, которая"не исключает применения других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту».