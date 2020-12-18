Киев, , 15:03 — REGNUM По итогам ноября 2020 года украинские дилеры продали 7,7 тыс. экземпляров новых легковых автомобилей — на 13% меньше, чем за аналогичный период год назад. Об этом 18 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам на Украине среди автомобильных марок в ноябре заняла марка Renault. Украинские дилеры реализовали за отчётный период 1,3 тыс. машин данного производителя. Это на 29% меньше, чем год назад.

Второе место по популярности занял японский бренд Toyota — 1,2 тыс. проданных легковушек в прошлом месяце (-8%). Отмечается, что на долю Toyota и Renault приходится 32% всего украинского авторынка.

Третью строчку поделили марки KIA и Skoda, продав на украинском авторынке в ноябре по 510 автомобилей. Отмечается, что продажи KIA сократились за отчетный период на 32%, реализация машин Skoda осталась на прежнем уровне.

Замыкает рейтинг самых продаваемых автомобилей на Украине марка Peugeot, чьи продажи выросли на 43%, до 415 экземпляров.

Напомним, в ноябре 2020 года на Украине было выпущено 638 автомобилей — на 25% больше, чем в ноябре прошлого года.

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