Москва, , 14:39 — REGNUM В России отсутствуют проблемы с запасами продуктов, заявил 18 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы получили урок весной и с колёс практически формировали запасы, — сказал Мантуров. — С тех пор все сети — и федеральные, и региональные — поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее чем на четыре недели».

Поэтому, уточнил министр, в России нет никаких проблем с запасами либо отсутствием каких-либо товарных позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что розничные цены на сахар и подсолнечное масло после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, стали снижаться.

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