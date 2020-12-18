Москва, , 14:41 — REGNUM В ноябре 2020 года в России больше всего подержанных машин было продано в С-сегменте (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»). Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За отчётный месяц российские автолюбители приобрели 126 635 подержанных авто С-сегмента. Это на 5,8% больше, чем год назад.

На втором месте находится сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники). Эти автомобили разошлись в количестве 116 999 единиц, что на 15% больше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров по количеству перепроданных машин замыкает В-сегмент (95 027 ед.; +6%).

На четвёртом и пятом местах в прошлом месяце по количеству перепроданных автомобилей оказались машины D-сегмента (31 472 ед.; +9,7%) и класса B+ (27 786 ед.; +11%).

Напомним, в октябре нынешнего года продажи машин С-сегмента в РФ увеличились в годовом сравнении на 4,5%. В общей сложности в прошлом месяце российские автолюбители купили 15 801 автомобиль этого сегмента.

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