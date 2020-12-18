Москва, , 14:30 — REGNUM Эпизоды с задержками отправки экспортных партий пшеницы на границе России не носят массовый характер, сообщают 18 декабря «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута.

«Информация такая (о задержках грузов) есть, но она не имеет массового характера. Это могут быть таможенные проверки на местах», — сказал он, добавив, что «такие вещи бывают, особенно к концу года».

Он уточнил, что происходящее никак не связано с решением правительства установить квоты и пошлины на экспорт зерна.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что в России на фоне объявленных квот и пошлины на экспорт зерна начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Вместе с тем в Федеральной таможенной службе заявили, что информация о проблемах в отношении указанной категории товаров в ведомство не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе президент России Владимир Путин указал на необходимость своевременно реагировать на рост цен на продовольствие в РФ, вызванный стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продовольствие в стране не вызван влиянием эпидемиологической обстановки.