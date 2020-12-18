Казань, , 15:12 — REGNUM Новый цифровой инструмент для предпринимателей и фермеров, с помощью которого возможно оформить меры поддержки в онлайн-формате без посещения ведомств, представил глава минцифры Татарии Айрат Хайруллин министру финансов РФ Антону Силуанову.

Сегодня, 18 декабря, в доме правительства РТ прошло заседание коллегии финансовых органов с участием главы республики Рустама Минниханова и министра РФ Антона Силуанова. Новый сервис под названием «Мои субсидии» в настоящее время тестируют жители Балтасинского района. В их доступе имеются онлайн-поручения шести субсидий минсельхоза для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Сервис создается в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

ИА REGNUM напоминает, в двух районах Татарии — Альметьевском и Сабинском, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» запущена пилотная версия нового суперсервиса «Я строю». Жители республики смогут онлайн решать все вопросы, касающиеся стройки и ее завершения. Первыми протестировать новые возможности смогут жители указанных районов. Через портал они получат не только необходимые документы в электронном виде, но и отследят статус заявлений. Также перейти на сервис возможно через портал госуслуг Татарии.

Читайте также: В Татарии запущен пилотный проект «Я строю»

Читайте также: В Татарии на нацпроекты в 2021 году направят более 20 млрд рублей