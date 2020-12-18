Москва, , 14:17 — REGNUM Если российские банки будут, как и раньше, отдавать предпочтение при выдаче кредита импортному производителю (потребительскому кредитованию), а не российскому бизнесу, то и роста экономики ожидать не придётся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко.

«Потребительская активность зависит от уровня доходов граждан. Если доходы растут, то и потребительская активность будет расти. Можно поддержать, конечно, потребительскую активность за счёт смягчения требований к выдаче потребительского кредита, но это не такой уж безопасный пусть — можно надуть пузырь с непредсказуемыми последствиями, — сказал Пальченко. — Что касается 2021 года, то все будет зависеть от того, когда закончится история с коронавирусом и с какими потерями мы из неё выйдем».

Как подчеркнул эксперт, экономический рост, в свою очередь, зависит от доступности на рынке кредитного продукта, и если банки будут, как и раньше, отдавать предпочтение при выдаче кредита импортному производителю (потребкредитованию), а не российскому бизнесу, то и роста экономики ожидать не придется.

«В 2021 году все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если эта история затянется, то ЦБ точно смягчит требования к потребкредитам, что может увеличить их количество. Давно замечено, что ЦБ отдает предпочтение торговле, а не реальному сектору, и значит поддержит прежде всего торговлю», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко объяснил, почему министерство экономического развития не смогло заставить банки кредитовать бизнес.

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