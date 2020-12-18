Москва, , 14:15 — REGNUM Российским банкам выгоднее выдавать гражданам потребительские кредиты, нежели кредитовать юридические лица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что за январь-ноябрь 2020 года банки РФ выдали почти на 26% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2019 года.

«То, что в 2020 году банки стали выдавать меньше потребительских кредитов, заметили ещё в феврале. Это было связано с тем, что в конце прошлого года банк ЦБ обязал банки при выдаче кредитов высчитывать и учитывать предельную долговую нагрузку, — сказал Пальченко. — Тогда министерство экономического развития решило, что если банкам ограничить возможность давать потребительские кредиты, то они будут активнее кредитовать юридические лица, а это приведёт к росту экономики (а банкам гораздо выгоднее давать потребительские кредиты)».

Тогда, как пояснил эксперт, мнение МЭР победило, но эффекта эта мера не дала (не успела), потому что разразилась пандемия коронавируса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным национального бюро кредитных историй, с января по ноябрь текущего года российские банки выдали 13,07 млн потребительских кредитов, что на 26,2% меньше, чем за это же время в 2019 году.

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