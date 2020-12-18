Москва, , 14:15 — REGNUM В России в период пандемии рынок труда сейчас активно перестраивается. Это одна из главных причин роста безработицы в стране, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Уровень безработицы все еще пугающе высок — 6,2%. При этом самый большой провал случился в первый локдаун весной, тогда без работы осталось 1,3 млн человек. При этом, официальные данные Росстата не учитывают теневую безработицу — работников, получающих зарплату в конверте, тех, кого перевели на пол ставки, или тех, кому перестали платить зарплату, но не вычеркнули из рабочего расписания.

Поэтому реальный масштаб проблемы оценить сложно. Для очень примерного анализа можно взглянуть на косвенный показатель — данные по сбору НДФЛ, которые просели в этом году по данным Федерального казначейства на 16,4%.

Правительство действительно дает прогноз на рост числа трудоустроенных россиян к концу 2021 года —более чем на миллион, до 72 млн человек, однако серьезно переломить ситуацию с безработицей в ближайшее время вряд ли получится. Бизнес все ещё испытывает давление в связи с коронокризисом: сокращение доходов (до рекордных с 1999 года 8%), спад покупательской активности, текущие ограничения для предприятий сферы услуг и общепита, на которые приходится до четверти трудоустроенных россиян, все это не внушает оптимизма и мешает переломить ситуацию на рынке труда в позитивную сторону.

Однако некоторые сферы все-таки показывают положительную динамику. Это предприятия, которые показали бурный рост во время пандемии: онлайн-ритейл, ed-tech, стриминговые сервисы, социальные сети, игровая индустрия, фарма, строительная сфера.

Полное восстановление спроса на рынке труда, возможно только после того как экономика восстановится от потерь этого года. А даже по самым оптимистичным прогнозам, которое обычно дает наше правительство, это случится не раньше 22−23 года.

Неформальная занятость исторически широко распространена в сферах услуг, общественного питания, предприятий МСБ из продуктового и не продуктового ритейла — тут привыкли платить «в конверте».

И эти же предприятия больнее всего почувствовали на себе падение покупательской способности. Все они сейчас теряют в выручке: с октября этого года на 14% в среднем, а в непродовольственном ритейле и сфере услуг до 20%, по данным Эватора.

Мелкий бизнес закрывается, этим можно объяснить падения доли неформальной занятости. При этом мы фиксируем большой интерес среди населения и бизнеса к самозанятости: каждый день новый налоговый статус регистрируют свыше 5000 человек, общее их число перевалило за миллион.

Этот рост в том числе можно объяснить простотой регистрации нового налогового статуса, и выгодными налоговыми ставками для самих самозанятых и для бизнеса, который с ними сотрудничает и необязательностью страховых взносов.

В период коронокризиса у бизнеса каждый рубль на счету, логично, что на разовые или краткосрочные контракты компании охотнее привлекают самозанятых.

С введением нового налога на профессиональную деятельность ФНС уже «обелила» более 130 млрд. рублей. Эта отчасти и есть та самая «зарплата в конверте», которую раньше получали работники на разовых контрактах. Таким образом, популяризация нового налогового режима — еще одна причина сокращения теневой безработицы.

Рынок труда сейчас активно перестраивается — COVID-19 стал катализатором в процессах автоматизации и цифровизации бизнеса, и за бортом рискуют остаться те, чей труд может быть передан алгоритмам.

Так, согласно исследованию РАНХиГС, через десять лет будет роботизированно 20,1 млн рабочих мест (это почти половина мест официально трудоустроенных россиян).

Из-за того что условия и требования к специалистам меняются слишком быстро, а система образования не поспевает отвечать на спрос в ближайшем будущем мы рискуем оказаться в «квалификационной яме», выбраться из которой получится только при создании новых рабочих мест, модернизации производств, развитии альтернативных форм занятости и масштабном внедрении инструментов по профессиональной переподготовке», — высказал свое мнение эксперт.

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