Москва, , 14:21 — REGNUM Российские дилеры китайской компании Geely с 20 декабря 2020 года начнут продажи нового купе-кроссовера Tugella. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка станет новым флагманом в модельной линейке бренда в России.

В комплектации Flagship цена Tugella составит 2 499 990 рублей. Эта версия новинки будет укомплектована светодиодной головной оптикой с опцией автоматического переключения дальнего света фар на ближний и наоборот. Кроме того, автопроизводители оснастят авто чёрными 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

Безопасность водителю и пассажирам обеспечивают шесть подушек безопасности, а также энергопоглощающая рулевая колонка и целый комплекс электронных помощников.

Под капотом нового кроссовера будет функционировать четырехцилиндровый турбомотор рабочим объёмом два литра. Его максимальная мощность составит 238 «лошадей» (350 Нм).

Напомним, в ноябре 2020 года российские дилеры компании Geely реализовали 2015 автомобилей, что на 126% больше, чем годом ранее.

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