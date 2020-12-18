Москва, , 14:08 — REGNUM Сегодня проект «Северный поток — 2» вызывает раздражение у американских ставленников в Европарламенте и самого Вашингтона и это очевидно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Санкции, крикливые резолюции и упущенная американским неконкурентоспособным бизнесом прибыль, уже давно не оказывают реального влияния на положение дел ни в экономике ЕС, ни на грандиозный энергетический проект России и ЕС.

Владимир Путин не сомневается в успешной реализации проекта. Его мнение давно разделяет и западноевропейский бизнес, и ведущие страны ЕС.

Сегодня мы видим ярко выраженную политическую поддержку проекту на уровне первых лиц ключевых стран ЕС, бизнеса и регуляторов. Дооснащением трубоукладочных судов уже занимается России, этот опыт для российских компаний будет очень ценным.

С августа 2020 года добыча газа в России увеличивается от месяца к месяцу, а по итогам осени добыча подросла почти на 2% по сравнению с осенью 2019 года.

Это говорит о наличии спроса на газ на мировых рынках, заинтересованности зарубежных потребителей в российском трубопроводном газе, которых дешевле так бесцеремонно навязываемых аналогов СПГ на 20−30% как минимум.

Сегодня никаких предпосылок для прекращения проекта «Северный поток — 2». Участники рынка это отлично понимают.

После выступления Владимира Путина по этому вопросу акции Газпрома подрастали почти на 4%. Инвестиции в Газпром — очень хорошая инвестиционная идея, капитализация компании будет и далее расти», — высказал свое мнение эксперт.

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