Москва, , 14:00 — REGNUM «Северный поток — 2» — это улучшение благосостояния немцев, и в Германии это понимают. Почему в США такая сильная реакция, где проживают 50 млн. этнических немцев, понять сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Для России и Германии больший объём поставки газа будет обходится намного дешевле, а это значит, что и газ в Европе подешевеет.

Роснефть недавно открыла месторождения на миллиарды кубометров газа. Поэтому выгода обеих сторон колоссальная.

По данным S&P Global Platts, осталось уложить всего 150 км трубопровода (148 км в водах Дании и 2,6 км в Германии).

У берега Германии участок мельче (работы на мелководье не попадает под санкции), поэтому для строительства удобно использовать якорную «Фортуну».

Достраивать трубопровод в водах Дании будет сложнее. Гренландия относится к Дании, а США арендуют участки Гренландии под базирование военных баз. Поэтому конфликтовать Дания с США не будет.

Сложный выбор. У России есть трубоукладчик «Академик Черский», который пока не участвовал в строительстве «Северного потока — 2» и курсирует в Балтийском море», — высказал сове мнение эксперт.

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