Москва, , 13:57 — REGNUM С января по ноябрь текущего года российские банки выдали 13,07 млн потребительских кредитов, что на 26,2% меньше, чем за это же время в 2019 году. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе-ноябре 2020 года было выдано 13,07 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-ноябре 2019 года — 17,72 млн единиц)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ноябре текущего года было выдано 1,26 млн потребительских кредитов, что в сравнении с 2019 годом, когда их было выдано 1,6 млн, является снижением на 21,5%.

При этом отмечается, что в 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем жителям России, у кого уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (рассчитывается НБКИ) находились на высоком уровне.

Кроме того, указывается, что снижение выдач потребительских кредитов было зафиксировано во всех российских регионах. В то же время больше всего таких кредитов в ноябре 2020 года выдали в Москве (64,2 тыс. кредитов), Московской области (55,5 тыс.) и Краснодарском крае (48,1 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что Центральный банк РФ предложил дать потребителям финансовых услуг 14 дней на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита.