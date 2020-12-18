Москва, , 13:48 — REGNUM Рост ВВП России в 2021 году может составить около 2,5% или даже 2,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил экономист Владимир Остапкович. Так он прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, которое спрогнозировало, что рост ВВП РФ в 2021 году будет около 2,3%.

«Мне кажется, что это заниженное значение. Потенциал роста российской экономики на следующий год — это примерно 2,5% или даже 2,7%. Первый эффект — за счет низкой базы 2019 года. Поэтому, возможно, из-за низкой базы будет значительный рост, — сказал Остапкович. — Но всё будет зависеть от маршрута ковида. Это главное, что происходит в экономике. Большой фон неопределенности. К сожалению, сегодня на первое место выходят не основные ключевые экономические факторы (инвестиции или производительность труда), а внеэкономические. Это печатный станок и вакцина. Это два фактора, которые могут в значительной степени помочь экономике».

Как пояснил Остапкович, если «маршрут ковида» будет благоприятным, то за 2021 год и первую половину 2022 года РФ компенсирует потери, которые дал 2020 год, и выйдет на базу 2019 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что обстоятельства, в которых окажется Россия в 2021 году, выглядят слишком неопределенными для того, чтобы можно было доверять прогнозам международного рейтингового агентства Moody’s.