Барнаул, , 13:39 — REGNUM В Алтайском крае, согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, на единовременную выплату к Новому году претендуют родители 210 тысяч детей. Такую информацию сегодня, 18 декабря, обнародовали в пресс-службе краевого правительства.

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При этом отмечается, что новая единовременная выплата назначается беззаявительно, на основании поданных ранее заявлений на выплаты детям в возрасте до трех лет и с трех до 16 лет.

Если ранее эти средства материальной поддержки были получены, то новая выплата поступит автоматически на тот же счет и никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Эта выплата не зависит от других мер социальной поддержки и не будет учитываться в составе дохода семьи. Деньгами можно распорядиться на свое усмотрение, пояснили в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею выплатить к новому году по 5000 руб. на каждого ребёнка до семи лет включительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом глава государства сообщил в ходе состоявшейся накануне, 17 декабря, большой пресс-конференции.