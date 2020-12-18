Москва, , 13:42 — REGNUM Субсидии на региональные перевозки для авиакомпаний, которые не используют самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ), будут сокращены. Это следует из перечня субсидируемых региональных маршрутов на будущий год, утвержденного главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александром Нерадько в конце ноября.

В то же время, для компаний, имеющих в своем парке SSJ, размер выплат будет увеличен и для них будет выделено около 70% федеральных и региональных субсидий.

Уточняется, что, как указал консультант нескольких авиакомпаний, произведший расчёты на основе документов Росавиации, чьи данные приводит РБК, в 2021 году на субсидирование региональных маршрутов правительство выделит 7,7 млрд рублей из федерального бюджета и 6,7 млрд рублей из средств регионального, что в сумме составит 14,4 млрд рублей.

Также указывается, что в 2020 году субсидий из федеральных и региональных бюджетов в сумме составили 15,2 млрд рублей и в текущем году не использующие SSJ авиакомпании получили 9,5 млрд рублей, а в 2021 году получат только 4,4 млрд рублей. При этом использующими Superjet в будущем году будет выделено 9,5 млрд рублей, против 5,7 млрд рублей в 2020 году.

Кроме того, отмечается, что наиболее крупными получателями субсидий в 2021 году станут авиакомпании «Азимут», «Ямал», «ИрАэро» и «Red Wings», из числа имеющих имеется SSJ в своем парке, и «ЮВТ Аэро», Utair, S7 и «РусЛайн» — из числа не имеющих таких самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на прошедшем 17 декабря заседании совета директоров ПАО «Аэрофлот» было принято решение о продаже 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора».