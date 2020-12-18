Москва, , 13:37 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых гибридных машин по итогу первых десяти месяцев 2020 года опубликовало 18 декабря агентство «Автостат».

Всего с начала 2020 года по октябрь включительно на авторынке России был реализован 251 экземпляр легковых машин с гибридной установкой. Этот показатель — на 5,6% меньше результата продаж аналогичного периода 2019 года.

Отмечается, что 85% от всех реализованных в России гибридных авто приходится на три бренда. Первое место занимает Lexus с долей в 38%. При этом за отчетный период на авторынке было продано 96 «гибридов» японской марки.

Второе место у немецкой компании Porsche (доля — 26%). За десять месяцев 2020 года в России было продано 64 гибридных машин Porsche. Замыкает тройку лидеров Volvo с долей в 21% (53 шт.).

Остальные автопроизводители продали в России менее 20 экземпляров гибридных авто.

Ранее компания Kia начала выпуск гибридных версий Sorento, которые не будут продаваться в России, поскольку инфраструктура в стране для таких автомобилей еще не развита, а спрос на «гибриды» достаточно низкий.

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