Москва, , 13:29 — REGNUM Потенциал России по добыче газа составляет около 1 трлн куб. м газа ежегодно, сообщил 18 декабря замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

«Потенциал наращивания добычи газа — около триллиона в России (в год) и выше, возможность производить СПГ — 120−140 млн тонн», — сказал он на форуме «Газ России 2020» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что в ближайшее время Россия не достигнет пика добычи газа, поскольку мировой спрос на него будет расти в ближайшие десятилетия.

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