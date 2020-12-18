Ташкент, , 13:27 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит в размере $500 млн на поддержку реформ в Узбекистане, сообщили в пресс-службе банка.

Средства направят на смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса, а также на поддержку реформ, прописанных в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах.

Глава представительства Всемирного банка Марко Мантованелли отметил, что выделенные средства помогут уменьшить контроль государства над различными ресурсами.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2020 года внешний долг Узбекистана достиг $18,5 млрд, что на 18% больше, чем в начале года.

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