Москва, , 13:21 — REGNUM Цены на нефть марки Bren 17 декабря t консолидируются вблизи цены закрытия предыдущего дня, как и днем ранее подавляя попытки уйти в коррекцию. После полудня баррель оценивается в $51,40 (-0,2%), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Участники торгов по-прежнему не готовы пересматривать свои взгляды на перспективы рынка благодаря сохраняющему дефициту поставок из-за активного восстановления спроса в Азии и отказа ОПЕК+ от планового повышения добычи в январе на 1,9 млн барр./сутки (оно в итоге составит лишь 500 тыс. барр./сутки).

При этом они не придают серьезное значение информации о дальнейшем росте числа инфицированных и рекордным значениям смертности в США от COVID-19. Новые свидетельства давления на крупнейшую экономику мира в виде роста числа первичных заявок на получение пособий по безработице (885 тыс. при прогнозе в 800 тыс.) перечеркиваются эффектом от прошедшего в среду заседания ФРС, на котором ее председатель Джером Пауэлл обещал поддерживать текущий объем выкупа активов с рынка в размере $120 млрд ежемесячно и при необходимости его увеличить.

Также инвесторы не торопятся с оргвыводами на фоне надежд на принятие Конгрессом США нового пакета стимулов, к чему подталкивает ухудшение эпидемиологической ситуации, а также из-за ожидаемого одобрения американским регулятором вакцины от компании Moderna (соответствующее решение может быть принято сегодня).

В то же время стоит учитывать до сих пор неурегулированную ситуацию по поводу правил игры между Великобританией и ЕС после Brexit — нельзя исключать срыва переговоров, что может стать шоком для европейских экономик.

Дополнительный риск представляет сегодняшняя экспирация на срочном рынке, которая нередко приводит к смене рыночных трендов впоследствии. Рост цен на нефть продолжается семь недель кряду, а от минимумов ноября он составил более 43%», — пояснил эксперт.

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