Москва, , 13:25 — REGNUM Розничные цены на сахар и подсолнечное масло после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, стали снижаться. Об этом 18 декабря сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По словам главы Минпромторга РФ, на этапе подписания данного соглашения в него вошли пять крупных федеральных сетей.

«На сегодняшний день мы видим — потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями — что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — добавил он.

В то же время глава Минпромторга заявил, что розничные сети уже начали снижать цены на указанные продукты питания.

«Это уже фактически видно», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правила компенсаций для российских производителей хлебопекарной продукции на расходы, которые связаны с её производством, утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.