Москва, , 13:15 — REGNUM Пара usd/rub на старте торгов 18 декабря начала корректироваться. Сейчас доллар торгуется выше 73,50 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Давление на национальную валюту обусловлено негативной динамикой на нефтяном рынке. Нефть марки Brent отступила от локального максимума вчерашнего дня — $51,90 за баррель.

Снижение нефтяных котировок вызвано неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, усилившимися опасениями относительно более продолжительных локдаунов. Стоит отметить, что ранее именно по этой причине ОПЕК, минэнерго США и МЭА пересмотрели с понижением прогноз роста спроса на нефть в 2021 году.

Учитывая, что распродажи нефти могут усилиться, российская валюта также может продолжить падение вслед за ней.

Кроме того, по-прежнему актуален риск санкционного давления со стороны Запада. США продолжают вести санкционную риторику в отношение «Северного потока — 2»

В свою очередь, сегодня состоится заседание ЦБ РФ. По его итогу ожидается, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4,25%.

Кроме того, рынки ожидают, что ЦБ РФ продолжит придерживаться мягкой монетарной политики. На этом фоне не исключен рост пары доллар/рубль выше уровня 74», — считает эксперт.

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