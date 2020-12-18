Тольятти, Самарская область, , 13:15 — REGNUM С 21 декабря 2020 года предприятие АвтоВАЗ досрочно остановит линию по производству автомобилей Lada Granta. Об этом сообщается на странице профсоюза завода в социальной сети «ВКонтакте».

Свою работу эта линия возобновит только 11 января 2021 года. До этого момента руководством компании запланирован корпоративный отпуск с 28 по 31 декабря 2020 года. В корпоративный отпуск будут отправлены рабочие завода «ЛАДА Запад Тольятти» и «ЛАДА Ижевск».

В компании заверили, что дилерские центры на этот период не останутся без автомобилей, поскольку подготовлен достаточный запас товарных машин.

Стоит отметить, что за первые одиннадцать месяцев текущего года российские дилеры Lada реализовали 302 744 машины — на 7% ниже показателя прошлого года. В результате доля продаж машин компании в общем объёме реализации легковушек составила 22,5% против 21,8% годом ранее.

Напомним, в ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели 38 064 машины Lada — на 21,9% больше по сравнению с ноябрем 2019 года. Это новый абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей компании АвтоВАЗ в месяц (за период начиная с декабря 2013 года, когда было продано 38 948 экземпляров).

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