Чебоксары, , 13:06 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев пригрозил предпринимателям, готовых идти на любые уловки ради увеличения дохода в пандемию коронавируса, — в частности, устраивать концерты местных исполнителей для завлечения посетителей. Он призвал не играть «в прятки», предупредив, что власти будут вынуждены ужесточать ограничительные меры, чтобы сдержать эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава Чувашии заявил сегодня, 18 декабря, на очередном заседании оперативного штаба.

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По мнению Олега Николаева, примером обхода противоковидных мер является ситуация, когда в отдельных кафе и ресторанах выступают артисты, завлекающие потребителя в это заведение. И при проведении концертов «идёт скопление» людей.

«Так мы можем долго гоняться друг за другом: вы что-то придумываете, мы — ограничиваем. Это нездорово, когда мы с вами начинаем «в прятки» играть», — подчеркнул глава Чувашии.

Руководитель республики напомнил, что для общепита любой гражданин — потребитель, а для властей — это «люди, на которых мы работаем», и заинтересованы в том, что никто из них не заразился коронавирусом, не заболел и не стал источником распространения.

Олег Николаев поручил «оценить рекламные кампании предприятий общепита, которые ориентированы на проведение концертов». И в течение недели изучить, какие меры можно принять, чтобы не допустить массового скопления людей.

«И потом не обижайтесь, — обратился глава Чувашии к владельцам предприятий общепита. — Потому что, с одной стороны, мы думаем, как вас поддержать, но когда идёт наплевательское отношение на меры безопасности, то мы вынуждены предпринимать встречные действия».

«При этом любое уклонение от санитарно-эпидемиологических требований будет потом требовать от нас практически героических усилий. Поэтому прошу быть ответственным каждого из вас на своём месте», — обратился Олег Николаев к предпринимателям.