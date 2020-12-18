Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Общая сумма кредитов, выданных с января по начало ноября 2020 года свердловским застройщикам, превысила 58 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского управления ЦБ РФ.

За указанное время между банками и застройщиками региона заключено 77 кредитных договоров (почти в три раза больше, нежели за аналогичный период 2019 года). Сумма договоров же выросла почти пятикратно.

«Такой рост отчасти обусловлен мерами государственной поддержки жилищного строительства, в первую очередь — программой льготной ипотеки под 6,5%», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сформировали региональный экспертный совет по строительству для улучшение инвестиционного климата в отрасли.

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