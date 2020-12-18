Москва, , 12:55 — REGNUM Курс евро по отношению к российской национальной валюте в ходе торгов на Московской бирже на 11:49 мкс вырос на 0,81% и составлял 90,085 руб. Об этом 18 декабря свидетельствуют данные площадки.

При этом по данным на 12:29 мск курс евро составлял 90,0025 руб. В то же время, последний раз курс евро больше 90 рублей был 7 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что торги по рублевым парам 17 декабря завершились снижением на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти.