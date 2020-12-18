Казань, , 13:52 — REGNUM В Татарии в 2021 году на реализацию национальных проектов готовы освоить больше федеральных средств. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов во время совещания 18 декабря в кабинете министров РТ с участием министра финансов РФ Антона Силуанова.

На заседании подводились итоги исполнения консолидированного бюджета уходящего 2020 года и ставились задачи на 2021 год.

Выделенные средства для реализации нацпроектов в текущем году будут освоены в полном объеме, отметил глава РТ. В наступающем году в республике на исполнение нацпроектов планируют направить порядка 20,2 млрд рублей. По словам Минниханова, «мы готовы освоить и больше».

ИА REGNUM напоминает, руководитель министерства финансов России Антон Силуанов, выступая на совместной коллегии минфина Татарии, управления федеральной налоговой службы и управления федерального казначейства по РТ, призывает регионы не экономить бюджетные средства и использовать их как можно быстрее.

Читайте также: Силуанов призвал регионы активнее тратить бюджетные средства