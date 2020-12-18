Чита, , 12:41 — REGNUM Профильные комитеты Заксобрания Забайкальского края рекомендовали принять проект бюджета региона на 2021 год, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Министр финансов краевого минфина Вера Антропова отметила эффективность диалога с депутатским корпусом:

«21 декабря комитет по бюджетной и налоговой политике краевого Заксобрания подготовит итоговое заключение, где будут учтены рекомендации отраслевых комитетов. Хочется поблагодарить всех депутатов, потому что законопроект о бюджете рассмотрен всеми, решение — рекомендовать принятие законопроекта в первом чтении».

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

Читайте также: В Забайкалье обещают удвоить расходы на поддержку семей с детьми