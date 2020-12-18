Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Жители Свердловской области открыли в банках уже 10 тыс. эскроу-счетов в рамках сделок в сфере долевого строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уральского управления ЦБ РФ.

На данный момент на счетах находится около 30 млрд рублей — остатки средств, которые ещё не перевели застройщикам.

Раскрыт уже 771 эскроу-счёт. C них перечислено строительным компаниям или в погашение кредитов на строительство объектов уже 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, систему эскроу-счетов ввели в России для защиты дольщиков. Их средства не отдаются сразу застройщику, а аккумулируется на счёте. Деньги выдаются компании по завершению работ.

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