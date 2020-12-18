Москва, , 12:34 — REGNUM Обстоятельства, в которых окажется Россия в 2021 году, выглядят слишком неопределенными для того, чтобы можно было доверять прогнозам международного рейтингового агентства Moody’s, эксперты которого полагают, что восстановление российской экономики в предстоящем году будет проходить незначительными темпами, поскольку цены на нефть останутся низкими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Я бы не стал слишком сильно доверять таким прогнозам, потому что никто не знает, как сложатся обстоятельства в следующем году. Кто мог предположить пандемию, кто может учесть приход ее очередной волны? Это совершенно не поддается никакому прогнозу и анализу, — сказал Комолов. — Мы много раз видели, как Международный валютный фонд или Всемирный банк по десять раз пересматривают прогнозы роста для разных экономик. И каждый раз прогноз не сбывается. Слишком велики эффекты неопределенности. В этом проблема рыночной экономики. Кроме неопределенностей природного и биологического характера, встречаются такие явления, как проблема перепроизводства, несогласованность производственных единиц (когда каждый собственник капитала принимает решение исключительно на основании своих узко собственнических интересов), и нет органа, который бы согласовывал действия производителей».

Как пояснил Комолов, именно поэтому прогнозировать рыночную экономику — дело весьма неблагодарное.

«Мы видим, что ни один из крупных экономических кризисов не был спрогнозирован даже самыми авторитетными рейтинговыми агентствами и наднациональными органами. Все обсуждается только постфактум», — сказал доцент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что для того чтобы экономика РФ смогла в обозримой перспективе догнать экономики Европы, США или Японии, ей надо расти со скоростью не меньше, чем 4% в год.

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