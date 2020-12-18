Вашингтон, , 12:38 — REGNUM За прошедшие десять лет аккумуляторные батареи для электрокаров подешевели на 89%. Об этом сообщается на сайте компании Bloomberg New Energy Finance.

Отмечается, что еще в 2010 году литий-ионные аккумуляторные батареи стоили 1100 долларов за кВт/ч. В 2020 году они подешевели до 137 долларов за кВт/ч.

По прогнозу компании, к 2023 году стоимость электрифицированных автомобилей сравняется с ценой на машины с двигателями внутреннего сгорания. Это произойдет за счет того, что аккумуляторы будут стоить ещё дешевле.

Так, по данным Bloomberg New Energy Finance, через три года аккумуляторы будут стоить около 100 долларов за кВт/ч. Причем произойдет это даже несмотря на то, что цены на никель, кобальт, литий и другое сырье, которые используются в батареях, могут вернуться к максимумам 2018 года.

Напомним, по последним данным, американская компания Tesla платит за аккумуляторы для своих электромобилей порядка 115 долларов за кВт/ч.

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