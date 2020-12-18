Москва, , 12:23 — REGNUM Для того чтобы экономика РФ смогла в обозримой перспективе догнать экономики Европы, США или Японии ей надо расти со скоростью не меньше, чем 4% в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства Moody’s, согласно которому рост ВВП России в 2021 году составит 2,3%.

«Это реально, потому что после резкого падения, как правило, происходит значительный отскок. Нельзя падать бесконечно. Однако после такого сильного падения рост тоже должен быть значительным. Скажем в 1990-е годы мы падали с гигантской скоростью — на 50% сократился ВВП за семь лет, а потом в 2000-е начался бурный. Но после серьезного падения 2020 года рост в 2,3% в виде восстановительного роста, конечно же, представляется недостаточным, — сказал Комолов. — Он не позволит нам компенсировать потери. Кроме того, надо учитывать стратегическую цель: России для того, чтобы догнать США, Европу и Японию, необходимо расти со скоростью не менее чем 4% в год. У нас же 4,5% не получается даже в условиях восстановительного роста. То есть по идее в 2021 году мы должны были бы вырасти на 6,5%-7%, для того, чтобы реальный рост составил 3−4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году.

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