Москва, , 12:23 — REGNUM Выплатить годовую премию планирует 41% российских компаний, сообщает RT со ссылкой на данные исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Так, из 41% компаний руководство 17% поощрит всех сотрудников, поскольку, несмотря на кризис, «небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года».

Выплатить премию только тем, у кого есть хорошие показатели в работе, намерены 24% компаний. Ещё 28% вовсе не поощрят сотрудников, а 31% работодателей пока не приняли решение.

Всего в опросе приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций, а также 2,5 тыс. трудоустроенных граждан РФ из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного ИХ «Ромир», большинство жителей России на Новый год попросили бы у Деда Мороза здоровья (79%) и счастья (58%) для себя и своих близких. Заработать побольше денег в новом году хотели бы 36%. Попросили бы у Деда Мороза новую машину, дачу или квартиру по 18%.

Также среди новогодних желаний Деду Морозу: путешествие (14%), новый смартфон (7%), встретить настоящую любовь (6%), компьютер (4%). родить ребенка (3%), выйти замуж/жениться (3%).

Читайте также: Более трети жителей РФ передаривают новогодние подарки