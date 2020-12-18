Мадрид, , 12:15 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года Испания экспортировала в Туркмению 241,8 тонны сельскохозяйственной продукции, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Испании.

За отчетный период экспорт какао вырос на 84%, до 170,32 тонны, овощей и фруктов — на 36,4%, до 35,76 тонны, продуктов на основе злаков, муки, крахмала и молока — в 2,74 раза, до 21 тонны.

Стоимость испанского импорта в Туркмению по итогам января-августа 2020 года составила 8,9 млн евро. Испания поставляет в республику изделия из камня, мебель, электроматериалы и сельскохозяйственную продукцию.

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