Париж, , 12:21 — REGNUM В 2020 году продажи на мировом автомобильном рынке сократятся на 17% по сравнению с показателем реализации 2019 года. Об этом говорится в исследовании L'Observatoire Cetelem, которое было сделано совместно с компанией C-Ways.

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Отмечается, что влияние пандемии коронавируса оказалось неравномерным в разных регионах мира. Так, в Европе ожидается самое большое падение продаж новых автомобилей.

Всего на европейском авторынке будет продано в текущем году менее 11 млн автомобилей. При этом в 2019 году там было продано 15 193 714 машин. Таким образом, реализация в Европе упадет на 28% в 2020 году.

Наиболее сильное падение будет на авторынке Испании — 36%. В Италии продажи сократятся на 33%, в Португалии и в Великобритании — на 32%, в Германии — на 22%, в Бельгии — на 23%, в Нидерландах — на 23%, в Польше — на 25%, а во Франции — на 27%.

Напомним, согласно прогнозу агентства «Автостат», продажи автомобилей на российском рынке по итогам 2020 года сократятся на 5 — 6%.

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