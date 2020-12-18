Чита, , 12:14 — REGNUM Власти Забайкальского края, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, отчитались о расходовании бюджетных средств на оснащение коечного фонда моностационаров, в которых проходят лечение пациента с COVID-19. Как сообщает сегодня, 18 декабря, пресс-служба краевого правительства, всего с начала распространения коронавирусной инфекции получило от Правительства РФ 569 миллионов рублей.

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"Средства направлены на оснащение коечного фонда моностационаров Забайкалья и обеспечение системой централизованного снабжения пациентов с COVID-19 кислородом. Кроме того, на дотацию из федерального бюджета в Забайкалье были закуплены средства индивидуальной защиты», — пояснила министр финансов региона Вера Антропова.

По её словам, на текущий момент из общей суммы профинансировано 514 миллионов рублей, из них в декабре — 147 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 18 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 24 247 человек, причём 260 из них добавились только за последние сутки.

Ранее глава забайкальского минфина отмечала, что для сферы здравоохранения от федерального центра регион дополнительно получил около двух миллиардов рублей.

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