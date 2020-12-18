Москва, , 12:13 — REGNUM Основным союзником России может быть только очень сильная Россия с богатым народом и крепким рублем. Другие варианты практически нереальны в сегодняшней современности, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Почти все бывшие советские республики в СССР экономически поддерживались Россией. Сегодня они в свободном плавании и зачастую торгуют своей независимостью во вред России.

Слабыми и едва политически сформировавшимися институтами власти в странах СНГ уже почти 20 лет активно интересуются ведущие страны ЕС и США, активно с ними взаимодействуют во благо уничтожения всего, что связано с Россией: переписывается история, запрещается русский язык, ограничивается проникновение русской культуры.

Такие страны обречены быть нищими вассалами, поддержки от России они не получат. Из достойных стран в СНГ с полноценно сформировавшейся государственностью и дружественным стилем взаимодействия я бы назвал Казахстан и Азербайджан, а также Союзную Белоруссию.

Россия давно выплатила внешний долг СССР, обнулив все советские долги бывшим союзным республикам. Подыгрывать им теперь и политически, и экономически не имеет смысла. Пусть живут з свой счет», — высказал свое мнение эксперт.

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