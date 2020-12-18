Новосибирск, , 12:11 — REGNUM Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство очередного участка четвёртого моста через реку Обь. Речь идёт о 435-метровой эстакаде основного хода автомобильной дороги К-24 «Новосибирск — аэропорт «Толмачёво» над площадью Энергетиков до улицы Станционной, передаёт «РБК».Разрешение выдано «Сибирской концессионной компании» и действует до августа 2023 года.

Согласно документу, ширина эстакады составит от 23,1 до 31,4 м с переменным количеством полос. Сметная стоимость строительства — 34,2 млрд рублей.