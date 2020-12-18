Москва, , 11:59 — REGNUM Новый производственный комплекс будет создан на юге Москвы, сообщил 18 декабря вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он пояснил, что проект будет многопрофильным и появится в рамках реализации схемы поддержки масштабных инвестиционных проектов.

«В рамках реализации МаИП на улице Подольских Курсантов на юге Москвы появится новый производственный комплекс общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров», — сказал он.

По словам заместителя мэра, инвестор вложит в строительство 170 млн рублей. На площадке смогут разместиться предприятия разного профиля деятельности.