Токио, , 12:03 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan добавил дополнительные опции для повышения безопасности и увеличил цены на автомобиль Murano 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена базовой комплектации модернизированного автомобиля составит 32,5 тыс. долларов (около 2,3 млн рублей).

Теперь начальная версия авто вместо прежнего пакета безопасности SV Premium получила набор Special Edition стоимостью 2,5 тыс. долларов (около 183,35 тыс. рублей).

В наборе есть «умный» круговой дисплей обзора, двухпанельный люк на крыше, функция электроподогрева передних сидений и восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса (AppCarPlay/Android Auto). Кроме того, автопроизводители оснастили машину механизмом автоматического заднего торможения.

На выбор покупателя будут предложены четыре разновидности отделки салона: Platinum, SL, SV и S.

В движение модель приводит 3,5-литровый мотор V6 производительностью 260 л. с.

Ранее в продаже на индийском рынке появился бюджетный переднеприводный кроссовер Nissan Magnite. Покупателям доступны четыре варианта комплектации авто. Длина новинки составляет 3998 мм, а размер колёсной базы равен 2500 мм.

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