Ново-Огарево, Московская область, , 11:53 — REGNUM Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Этот показатель превышает инфляцию, заявил президент России Владимир Путин 17 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

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Он отметил, что инфляция в 2021 году ожидается около 4%, при этом с 1 января предусмотрена индексация пенсий на 6,3%. «И мы сделали всё, чтобы это обеспечить», — подчеркнул глава государства.

Путин заявил также, что важно возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, но это возможно при условии бюджетной обеспеченности. Российские власти думают об этом. Отдельным категориям пенсионеров нужна дополнительная поддержка.

«Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не стремятся», — пояснил он и добавил, что государство заинтересовано в том, чтобы пенсионеры оставались на таких местах.

Как сообщало ИА REGNUM, среднегодовой размер пенсии составит в 2021 году после индексации 17 443 рубля согласно расчётам Минтруда. Работающим пенсионерам пенсии не индексируют с 2016 года.