Омск, , 11:50 — REGNUM За неделю с 9 по 16 декабря в Омске выросло в цене подсолнечное масло — с 85,10 рубля до 92,14 рубля за кг. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в мэрии города.

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Значительнее всего в указанный период в Омске подорожали свежие огурцы — на 9%. Продолжают расти в цене яблоки и помидоры. Впрочем, как уточнили в мэрии, это соответствует сезонным колебаниям.

Также в областной столице подорожала мороженая рыба — со 110,80 рубля до 120,15 рубля за кг. Цена на сахар осталась стабильной.

За неделю в Омске значительно подешевели белокочанная капуста (почти на 20%), зубная паста и шампунь (на 10%), уточнили в мэрии. Снизились цены на пшено, куриные яйца, картофель, питьевую воду, хозяйственное мыло.

Как сообщало ИА REGNUM, подсолнечное масло подорожало в Хакасии.

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