Москва, , 11:41 — REGNUM Обрабатывающая промышленность Москвы за 11 месяцев 2020 года выросла на 5,2%, сообщил 18 декабря вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Заместитель мэра особенно отметил результаты ноября 2020, в котором рост производства по сравнению с ноябрём 2019 года превысил 35%.

«Несмотря на последствия пандемии промышленность города устойчиво наращивают производство. Так, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года почти в шесть раз увеличился выпуск машин и оборудования», — рассказал он.

Ефимов отметил, что в данную категорию попадает и производство лифтов, спрос на которые увеличился в связи появлением на рынке новых строительных проектов, а также программы плановой замены лифтового оборудования.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в ноябре по сравнению с результатами годовой давности на 163% увеличился выпуск электрического оборудования, на 64% выросло производство бумаги и бумажных изделий. Также заметно выросли объёмы производства химической продукции.