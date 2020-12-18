Самара, , 11:50 — REGNUM Все региональные дороги Самарской области отремонтируют в 2021 году в соответствии с новыми ГОСТами. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего в следующем году в регионе планируют отремонтировать 68 участков дорог протяженностью 308,5 км. При этом, для верхнего слоя асфальта, площадь которого составит порядка трёх млн. квадратных метров, нужно будет более 400 тыс. тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.

Сообщается, что в текущем году изменились требования к качеству дорог после ремонта: внедряются передовые материалы и технологии для обеспечения ровности проезжей части, продлевается срок службы покрытия.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин в начале недели в ходе рабочей поездки ознакомился с возможностями и техническими характеристиками нового оборудования асфальтобетонного завода и спецлаборатории по проверке качества асфальтобетонных смесей.

По словам главного инженера АБЗ — 1 Вячеслава Богданова, при помощи новой установки можно подобрать смесь из шести разных фракций инертных материалов, в то время как на установках предыдущего поколения можно было производить асфальтобетонные смеси только из четырёх фракций. Это необходимо для получения более плотных смесей.

Сообщается, что завод может производить до 160 тонн в час асфальтобетонной смеси. В настоящий момент оборудование полностью установлено, апробировано, на нем уже произвели тестовые образцы смеси: предприятие готово к работе.

Отмечается, что в 2021 году в Самарской области продолжится обновление и модернизация асфальтобетонных заводов региона.

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