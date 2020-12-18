Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM С начала 2020 года по ноябрь включительно наиболее продаваемой в Казахстане легковой машиной местной сборки стала Lada Granta. Об этом сообщается на сайте Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Всего за отчётный период в Казахстане было реализовано 7240 автомобилей Lada Granta. На втором месте находится модель Ravon Nexia R3 казахстанского производства. Это авто приобрели 5866 покупателей. Тройку лидеров в рейтинге замыкает Hyundai Tucson с результатом в 4319 проданных автомобилей.

Далее по списку идут: Lada Vesta (3730 ед.) и Chevrolet Cobalt (3545 ед.), Lada 4×4 (3001 ед.), Hyundai Creta (2930 ед.), KIA Rio (2687 ед.) и Chevrolet Nexia (2144 ед.).

Напомним, за одиннадцать месяцев 2020 года в Казахстане было собрано 58 547 легковых автомобилей — на 47,9% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

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